Stay at home: il webinar gratuito con l'architetto Ricardo Bak Gordon

Martedì 6 aprile alle 17,30, nell’ambito della rassegna “Fragile”, il webinar del noto architetto e docente portoghese Ricardo Bak Gordon inaugura il nuovo ciclo di conferenze "La casa e lo spazio pubblico", organizzate dall'Ordine degli Architetti di Genova.

Durante il webinar gratuito e aperto a tutti "Stay at home", Ricardo Bak Gordon affronta il tema dell’abitare in un periodo in cui le contingenze socio-sanitarie hanno messo in crisi il delicato equilibrio tra spazio pubblico e privato. Cos’è la casa oggi? Come la viviamo?

Da sempre sostenitore della centralità dello spazio domestico, in questo excursus attraverso gli ultimi quindici anni del suo lavoro, Ricardo Bak Gordon contestualizza i propri progetti con il periodo che stiamo vivendo, spesso confinati in casa.

Il webinar sarà introdotto da Lorenzo Trompetto, presidente di Foa.Ge.

L'incontro è valido 2 crediti formativi per gli architetti che seguiranno la diretta streaming su Formagenova.it, previa registrazione qui.