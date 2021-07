“Un teatro di parole”: rassegna dialettale a villa Bombrini

Sotto l’egida della Consulta Ligure delle Associazioni per la cultura, learti, le tradizioni e la difesa dell’ambiente. Cinque compagnie teatrali che recitano, in lingua genovese e nel rispetto delle loro parlate locali, ciascuna una propria commedia, un solo grande evento della durata di 5 giorni consecutivi nel Parco di Villa Bombrini a Genova-Cornigliano.

L’evento, patrocinato dalla Consulta Ligure delle Associazioni per la Cultura, le Arti, le Tradizioni e la difesa dell’Ambiente, intende divulgare, grazie all’organizzazione curata dall’AssociazioneCulturale San Fruttuoso Aps – Compagnia Teatrale, nella funzione di capofila, la parlata regionale ligure di cui le rappresentazioni teatrali costituiscono uno dei più importanti ed efficaci veicoli di diffusione. “La Fondazione Genova Liguria Film Commission ha contribuito a individuare, catalogare e valutare le 5 Compagnie Teatrali coinvolte nell’evento,avvalendosi delle più qualificate risorse, in particolare la FITA Liguria (Federazione Italiana Teatro Amatori) con cui ha stretto un accordo di collaborazione oltre alla citata Consulta Ligure fra le Associazioni Culturali per la puntuale scelta dei contenuti”, si legge nel comunicato stampa.

Il 2 agosto “I Villezzanti con la commedia brillante“I manézzi pe maiâ ‘nafìggia”.

Il 3 agosto da Varazze arriverà il Gruppo TeatraleDon Bosco con Nifer.

Il 4 agosto protagonista da Savona il gruppo ‘La Torretta’ con “Gildo Peragallo Ingegnere”.

Il giorno dopo sarà in scena la Compagnia stabile città di Sanremo con “Aria de Festival!”.

Infine il 6 agosto toccherà all’Associazione Culturale S. Fruttuoso Compagnia Teatrale con commedia brillante-sentimentale“Inamoâse a setànt’ànni”.

L’evento dal giorno 2 al giorno 6 di agosto nel Parco di Villa Bombrini dalle ore 21 alle ore 23. Gli spettacoli sono gratuiti e la prenotazione è obbligatoria (con e-mail staff@glfc.it ).

Tutte le norme di sicurezza e anti covid-19 saranno puntualmente rispettate.

