Appuntamento al buio: Portofino Night 2024!

La prima parte dell’escursione rappresenta un bellissimo balcone panoramico affacciato sul mare che sopravanza l’insenatura di San Fruttuoso di Capodimonte e Cala dell’Oro. Rinfrescati dalla brezza marina serale, dal panoramico Semaforo Nuovo ammireremo il tramonto che trasforma il Golfo di Genova in uno specchio dorato! Dopo il crepuscolo ci lasceremo avvolgere dal buio della notte per regalarci uno spettacolo surreale e tornare a Pietre Strette e Portofino Vetta.

Programma:

• ore 17:30 appuntamento a Portofino Vetta.

• ore 20:30 cena al sacco dal Semaforo Nuovo, tramonto e contemplazione del mare

• ore 23:30 rientro al parcheggio libero di Portofino Vetta

• Possibilità di condivisione del viaggio

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’ITINERARIO

Tutto inizia alla luce del sole, nell’area protetta costiera più a nord del Mediterraneo occidentale: dall’ampio parcheggio seguiremo un sentiero dove si stagliano verso il cielo meravigliosi esemplari di leccio monumentale. Proseguendo lungo una larga e agevole traccia che si mantiene sul versante settentrionale del Promontorio, giungeremo a Pietre Strette, località con caratteristici blocchi di conglomerato. Da qui inizia il percorso ad anello.

Il primo tratto rappresenta un bellissimo balcone panoramico affacciato sul mare che, mantenendosi a una quota di 450 metri, sopravanza l’insenatura di San Fruttuoso di Capodimonte e Cala dell’Oro. Qui le pareti di puddinga si tuffano in mare, verso fondali altrettanto ripidi e protetti dall’area marina.

Nulla è più suggestivo: percorreremo questo sentiero, rinfrescato dalla brezza marina serale, fino al Semaforo Nuovo dove ad aspettarci c’è il tramonto che trasformerà il mare in uno specchio dorato! Saluteremo il sole, lo vedremo scendere dietro il Golfo di Genova, in quel mare che la Repubblica Marinara solcava con la sua potente flotta ottenendo ricchezza e prestigio in tutto il Mediterraneo.

L’ora è quella giusta anche per banchettare in attesa del buio. Dopo il crepuscolo il bosco “addormentato” ci attende, ci lasceremo avvolgere dal buio fitto della notte per regalarci uno spettacolo surreale e per tornare a Pietre Strette. Un itinerario all’insegna della magia pura e delle sorprese...

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Marco Forresu, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione serale ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 17:30, a Portofino Vetta, presso il piazzale non a pagamento del Parco che si trova poco prima dell’Hotel Kulm.

• Fine escursione ore 23:30 a Portofino Vetta

• Cena al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 300 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.