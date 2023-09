Appuntamenti culturali al Museo dei Cappuccini per la Solennità di San Francesco d'Assisi

Prezzo non disponibile

Con ottobre ripartono le attività culturali del Museo dei Cappuccini. In occasione delle celebrazioni della Solennità di San Francesco d'Assisi a 800 anni dalla Regola Francescana (4 ottobre ore 18, Santa Messa alla Basilica dell'Annunziata del Vastato presieduta da S.E. Mons. Arcivescovo Marco Tasca), il Museo ha organizzato due incontri con l'autore. Iniziano così le celebrazioni dei Centenari Francescani.

Giovedì 5 ottobre ore 18, Auditorium Museo dei Cappuccini

Incontro con l’autore del libro “I frati Cappuccini tra letture e librarìe”

Francesca Nepori, Direttore dell'Archivio di Stato di Massa e della Sezione distaccata di Pontremoli nei saggi raccolti in questo volume ricostruisce il rapporto che l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini ebbe con l’entità “libro”: le letture ammesse e quelle proibite, la dotazione libraria conventuale, il rapporto del libro con la predicazione, l’inchiesta della Congregazione dell’Indice dei libri proibiti, l’allestimento dei repertori bibliografici degli scrittori cappuccini. Nel complesso, un ventaglio di indagini molto ben documentate sul mondo poco noto – ma ricchissimo – delle biblioteche cappuccine.

Sabato 7 ottobre ore 15:30, Auditorium Museo dei Cappuccini

Incontro con l’autore del libro “Lavorare francescanamente” - Tracce di cultura materiale dei Frati Minori Cappuccini tra Liguria e Basso Piemonte, dalla seconda metà del XVI secolo sino all’inizio del XX secolo.

I curatori del volume, Elisabetta Ghezzi ed Enzo Marciante, intendono dare voce a tracce silenziose ancor oggi visibili e ben documentate nei Conventi presenti sul territorio e nel Museo dei Cappuccini di Genova, a testimonianza della laboriosità cappuccina nei numerosi manufatti della loro produzione artigiana. Quest’ultima rappresenta un aspetto non secondario di una intensa operosità vissuta nei secoli come pratica penitenziale del lavoro e normata dalla Regola che prevede una rigorosa scelta di materiali non pregiati nel rispetto degli ideali di povertà dell’Ordine.

Ripercorrendo i riti e le pratiche evocate dagli oggetti della cultura materiale e le fonti scritte è inoltre possibile documentare e narrare la storia di una presenza dei Frati cappuccini partecipi in prima persona a tante vicende e vicissitudini storico-sociali e culturali di un tempo lungo (quasi quattro secoli) e a tratti drammatico sul territorio, allo scopo di diffonderne la conoscenza e conservarne la memoria. Il racconto sarà alternato da letture a cura dell'attore Daniele Gatti.