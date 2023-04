Proseguono gli appuntamenti culturali al Museo dei Cappuccini di Genova

Al Museo dei Cappuccini di Genova proseguono gli appuntamenti culturali che fanno da cornice alla mostra “Una buona Regola”, organizzata in occasione dei centenari francescani (2023-2026). Giovedì 4 maggio, alle ore 18, è in programma la conferenza su Bonaventura da Bagnoregio, pensatore sulle orme di San Francesco. Relatore il professor Letterio Mauro, Professore Ordinario di Storia della filosofia presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università di Genova, dove tiene il corso di Tradizioni della Scolastica Medievale.

La sua ricerca si è dedicata primariamente alla teologia filosofica occidentale, e in questo incontro approfondirà la figura di Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dell’Ordine francescano in una fase difficile della sua storia ed esponente di rilievo della Scolastica. In molti dei temi da lui trattati, ad esempio in quello del “desiderio”, emerge il profondo influsso esercitato sulla sua riflessione da Francesco d’Assisi e dai motivi che ne avevano ispirato l’azione.

Nella seconda parte dell’incontro fra Andrea Gasparini presenterà il libro “Vir desideriorum – Il desiderio nell’Antropologia di Bonaventura da Bagnoregio” che percorre la produzione teologica di Bonaventura da Bagnoregio († 1274) per mostrare il ruolo importante del desiderio nella visione antropologica del dottore serafico. La spiritualità e il pensiero francescani, infatti, sono sin dall’origine orientati a sottolineare il versante affettivo dell’interiorità, cogliendo il desiderio e l’amore come tratti distintivi della nostra natura fatta a immagine e somiglianza del creatore e redentore.

Andrea Gasparini, frate minore cappuccino, studioso di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana, si è occupato di pastorale ospedaliera e di accompagnamento di gruppi giovanili. Ha pubblicato diversi titoli divulgativi su bibbia e francescanesimo.

Sabato 6 maggio, ore 18:30, si prosegue con il concerto di Lorenzo Famà, diplomato in pianoforte presso il Conservatorio N. Paganini, che eseguirà i 24 preludi op. 28 di Fryderyk Chopin.

Lorenzo Famà nasce nel 2001 a Genova, città in cui risiede e compie gli studi musicali. Comincia lo studio del pianoforte nel 2013 sotto la guida di Laura Babbi e Mariella Cerofolini, e dopo solo 6 mesi accede al Conservatorio Nicolò Paganini, nella classe di Enrico Stellini. Nel 2014 ottiene il primo premio al Concorso Rospigliosi. Nel 2016 ottiene il primo premio al Concorso Bach di Sestri Levante e nello stesso anno ottiene il primo premio assoluto al Concorso di Musica da camera di Milano, assieme al gemello Jacopo, flautista, con il quale forma un duo stabile. Nel 2019 si è classificato primo al concorso Giovani Talenti ed ha ottenuto il Premio Rovere d’oro a San Bartolomeo al Mare. Lorenzo attualmente sta frequentando il corso accademico biennale presso il Conservatorio Paganini con Enrico Stellini, di cui ha preso parte alle masterclass tenutesi a Norcia, Chianciano Terme e Foligno.

I Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin sono una raccolta di 24 composizioni per pianoforte scritte fra il 1831 e il 1839, una per ogni tonalità musicale, sia in modo maggiore che minore. Nonostante il termine preludio sia abitualmente utilizzato all'interno del sistema tonale occidentale per indicare una composizione con il compito di introdurne un'altra, più lunga e articolata, i 24 preludi chopiniani devono essere considerati e analizzati come opere a sé stanti. Oltre all'op. 28 Chopin scrisse altri due preludi; uno in La bemolle maggiore, pubblicato solo nel 1918, risalente al 10 luglio 1834 e dedicato a Pierre Wolff; l'altro, più noto, in Do diesis minore op. 45, composto nell'agosto 1841 e dedicato alla Principessa Tchernischeff.