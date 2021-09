Approfondimenti alla mostra "Trionfo di virtù": ricami occidentali e orientali delle raccolte genovesi

Inaugurate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, prendono il via, tutti i Mercoledì, alle ore 15 e alle 17, le visite accompagnate alla mostra "Trionfo di virtù" - Ricami occidentali e orientali delle Raccolte genovesi, a cura dell’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro scs-onlus.

Protagonista della mostra è il ricamo, tecnica antichissima, spesso praticata dalle donne in ambito domestico, ma anche oggetto, nei secoli passati, del lavoro di artigiani specializzati, riuniti in un’apposita associazione di mestiere che a Genova era denominata Arte dei Ricamatori. Il percorso guidato nelle sale di Palazzo Bianco si snoda fra vari tipi di soggetti, tecniche e materiali usati per il ricamo in Occidente e in Oriente, dalla seta al vetro, dalle perle ai lustrini, presentando un’ampia gamma di manufatti di altissimo livello che comprendono capi d’abbigliamento, accessori di moda, biancheria di lusso, arredi domestici e liturgici. Un repertorio ricchissimo che racconta la storia dell’arte e del gusto, attraverso tessuti e materiali preziosi.

Le visite, rivolte agli adulti, sono solo su prenotazione e riservate a muniti di Green Pass.

Costo di partecipazione: 5€ cad., speciale promozione €7,00 per chi parteciperà ad entrambe. Info: tel. +39 0102759185 ; mail biglietteriabookshop@comune.genova.it

