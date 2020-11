Approfondimenti in blu: mezz'ora con l'opera

Ogni sabato, dal 7 novembre al 19 dicembre 2020, i visitatori del Museo di Villa Croce avranno l’opportunità di partecipare a brevi “speech” tematici a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che approfondiranno alcuni aspetti della mostra Autunno blu a Villa Croce, visitabile fino 17 Gennaio 2021.

Programma:

7 novembre-5 dicembre ore 15-16-17

"Il colore sono io"

Rocco Borella e la sperimentazione di forme e colore

14 novembre_12 dicembre_ore 15.00 _16.00_17.00

"Some say Fluxus is everywhere"

Il "network" Fluxus e la mostra del 2002 a Villa Croce

21 novembre_19 dicembre_ore 15.00 _16.00_17.00

"Dal Blue de Gênes all'opera d'arte"

La mostra Arte Jeans a Villa Croce

28 novembre_ore 15.00 _16.00_17.00

"Il blu è l'invisibile che diventa visibile"

Yves Klein e il pigmento blu

I percorsi di approfondimento, della durata di 30 minuti ca, sono rivolti all’utenza libera e al pubblico adulto.

Costo approfondimento + ingresso: 5 € intero, 3 € ridotto, gratuito under 18 anni

Info e prenotazioni:

tel. 010580069 (nei segg. giorni e orari: Giovedì e Venerdì 15:00-19:00, Sabato e Domenica 11:00-19:00)