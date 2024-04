Appatrekking: escursione alla scoperta delle erbe spontanee del “preboggion”

Nuovo appuntamento con Appatrekking: domenica 21 aprile la Pro Loco di Apparizione organizza una passeggiata per creuze, fasce e giardini, con relax e pranzo al sacco sotto gli ulivi, per imparare a riconoscere le erbe spontanee del “preboggion”.

Durata totale: 6 ore circa (incluse soste e spiegazioni)

Dislivello totale: 200 m circa

Livello: E (escursionistico)

L'iscrizione può essere effettuata scrivendo all'indirizzo email sport@prolocoapparizione.it specificando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale o presso la Sede, entro venerdì 19 aprile 2024 alle ore 12. Quota di partecipazione: offerta libera

L'escursione

1. Appuntamento alle ore 10:30 presso la Sede della Pro Loco di Apparizione in piazza Don A. Canepa 2, Genova (si consiglia di raggiungere il luogo con mezzi pubblici)

2. Il rientro è previsto per le ore 16:30 in piazza Don A. Canepa 2, Genova.

3. Descrizione: Con una piacevole passeggiata adatta ad adulti e bambini attraverso le vecchie creuze, i giardini e le fasce di Apparizione arriveremo in alcuni uliveti dove la botanica esperta, Simonetta Peccenini dell’Associazione Amici dell’orto botanico di Genova, ci spiegherà come riconoscere le erbe spontanee e il loro uso. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione che ha tramandato negli anni, attraverso la sua tradizione culinaria, l'arte di riconoscere e cucinare le erbe spontanee. Le erbe del Prebuggion sono un miscuglio di erbette che cresce in quasi tutti i prati, ogni zona ha la sua varietà. Queste erbe, che comunemente siamo abituati a chiamarle "infestanti" in realtà sono una preziosissima risorsa che ancora oggi può aiutarci a godere della meravigliosa naturalità che ci circonda. Durante la passeggiata impareremo a conoscere le erbe più comuni soprattutto per l’utilizzo culinario e consumeremo il nostro pranzo al sacco sotto gli ulivi per poi rientrare presso la sede della pro Loco Apparizione verso le 16:30.

Sono necessarie: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Consigliati: macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata. Gli animali domestici sono ammessi all'iniziativa, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e dell'ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.

