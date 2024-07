Appatrekking: escursione ad anello alla scoperta della Valle Tribolata

Proseguono gli appuntamenti con Appatrekking, le gite a cura della Pro Loco di Apparizione. Sabato 13 luglio è in programma una passeggiata ad anello da Rocca D'Aveto passando per la Valle Tribolata, il Groppo Rosso, Prato Cipolla per fare poi ritorno a Rocca D'Aveto. L'iniziativa è aperta ad amici, soci e simpatizzanti.

BREVE DESCRIZIONE DELLA PASSEGGIATA

La gita sarà un'occasione per trascorrere una giornata tutti insieme in mezzo alla natura nella cornice degli splendidi panorami offerti dalla valle D'Aveto. L'iniziativa è adatta a tutti, il percorso presenta salite poco impegnative, si raccomanderà un po'; di attenzione in prossimità del punto panoramico del Groppo Rosso in quanto sono presenti degli strapiombi che comunque sono fuori di alcune decine di metri dal sentiero che verrà percorso.

Durata totale: 6.30/7 ore di cui circa 4.30 di cammino

Dislivello totale: 350 m circa

Lunghezza del percorso: 10 Km circa

Livello: E (escursionistico)

Iscrizione: può essere effettuata scrivendo all'indirizzo email sport@prolocoapparizione.it specificando:

nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale, o presso la Sede, entro giovedì 11 luglio alle ore 12.

Quota di partecipazione: offerta libera

PROGRAMMA

Appuntamento: Ore 9:30 presso il piazzale della partenza della seggiovia di Rocca D'Aveto

Indicazioni stradali: da Genova A12 in direzione Livorno, uscita casello di Lavagna, imboccare SS 586 per Santo Stefano d'Aveto e poi per Rocca d'Aveto (a 2 Km da Santo Stefano D'Aveto)

Il rientro è previsto nel pomeriggio presso il punto di partenza.

Percorso: Dal punto di partenza si ragiungerà in circa 1.30 di cammino la Valle Tribolata dove verrà effettuata una breve sosta con due qualche spiegazione sulla conformazione geologica del luogo. Da qui verso il Groppo Rosso, dove, dopo circa 45 minuti, si raggiungerà un punto molto panoramico a mt. 1600 di quota, per pranzare al sacco e rilassarsi. Un sentiero pianeggiante condurrà al Rifugio di Prato Cipolla per una sosta e infine, con una camminata di circa un'ora, prevalentemente in discesa, si ritornerà a Rocca D'Aveto.

COSA PORTARE

Curiosità, voglia di stare in compagnia e godersi la natura.

Sono obbligatorie: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento adeguato, giacca a vento e un cappellino.

Pranzo al sacco e una riserva idrica.

Consigliati: macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata.

Gli animali domestici sono ammessi all'iniziativa, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola

Siete titolari di tessera Decathlon? Al momento dell'iscrizione forniteci insieme ai vostri dati il numero della vostra tessera, ci aiuterete!