Appatrekking: escursione tra gli arbusti della macchia mediterranea di Apparizione

Nuovo incontro con Appatrekking: domenica 13 novembre 2022 la Pro Loco Apparizione organizza “Andar per mirto”, una passeggiata tra gli arbusti della macchia mediterranea di Apparizione. L’iniziativa è aperta ad amici, soci e simpatizzanti. L'escursione sarà principalmente dedicata all’osservazione del mirto lungo le pendici a valle del monte Moro. Il mirto è una pianta aromatica tipica della macchia mediterranea diffusa non solo in Sardegna e Corsica. In questo percorso botanico-storico-naturalistico saremo accompagnati da Claudia Turcato (agronoma esperta in piante aromatiche) che illustrerà le caratteristiche di questa splendida pianta, specificità botaniche, principali utilizzi, ecc.

?Durata totale: 3:30 ore circa (escluse soste)

Dislivello totale: 200 m circa

Livello: E (escursionistico)

Iscrizione: può essere effettuata scrivendo all’indirizzo email sport@prolocoapparizione.it specificando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale, o presso la sede della Pro Loco, entro venerdì 11 novembre alle ore 12. Quota di partecipazione: offerta libera.

Per l'iscrizione occorre anche far pervenire via mail, compilati e firmati, il documento di Autocertificazione e la Liberatoria presenti a questi link:

????AUTODICHIARAZIONE

LIBERATORIA

????Programma

?Appuntamento: ore 09:30 presso presso la Sede della Pro Loco di Apparizione in Piazza Don Attilio Canepa 2 (si consiglia di raggiungere il luogo con mezzi pubblici). Il rientro è previsto nel pomeriggio in Piazza Don A. Canepa.

Percorso: dalla sede della Pro Loco in direzione Canneto di Apparizione lungo un’antica mattonata. Si raggiungerà salita Costa d’Orecchia dove si imboccherà il sentiero Panoramico Superiore fino alla sella del “Casello” (punto panoramico), per poi scendere a Belvedere Pomodoro attraverso il sentiero Panoramico Inferiore. Sul piazzale del Belvedere oltre a consumare il pranzo al sacco, si potrà visitare la postazione contraerea della Seconda Guerra Mondiale di Costa d’Orecchia. Ripartenza lungo la strada carrabile sino ad imboccare il sentiero di via ai Monti di Orecchia; poi via del Chiapparo fino alla sede della Pro Loco che verrà raggiunta per un caffè intorno alle 15:30/16.

Sono obbligatorie: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento adeguato, giacca a vento e un cappellino. Pranzo al sacco e una riserva idrica. Consigliati: macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata. Gli animali domestici sono ammessi all'iniziativa, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e dell'ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.