Appatrekking: escursione e castagnata ad Apparizione

La Pro Loco Apparizione organizza per domenica 16 ottobre un'escursione lungo uno storico percorso per rivivere un’antica tradizione di Apparizione: andar per castagne a Cian de Balletin. L'uscita avverrà in compagnia di Sonia Tirio del Centro Studi Sotterranei.

Le famiglie di Apparizione nelle domeniche autunnali si ritrovavano per una scampagnata nei pianori attigui ai boschi di castagni, dove oltre a raccoglierle, arrostivano le castagne per consumarle sul luogo. Si visiteranno luoghi che evocano un passato dedicato alla cultura della castagna e non solo, nel contesto agrosilvopastorale della Montagna di Fascia. Con una bella passeggiata che arriverà a Premanico, per un erto sentiero sì raggiungerà poi Cian de Balletin dove si potrà consumare il pranzo al sacco per poi scendere attraverso dolci prati ed una caratteristica creuza in Piazza Don A. Canepa, dove si gusteranno infine caldarroste, vin brulé o birra e i più piccoli saranno intrattenuti dalla coinvolgente baby dance.

Iscrizione: può essere effettuata scrivendo all' indirizzo email sport@prolocoapparizione.it specificando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale o presso la Sede della Pro Loco, entro venerdì 14 ottobre alle ore 12. Quota di partecipazione: offerta libera.

Appuntamento ore 9:30 presso la Sede della Pro Loco di Apparizione in Piazza Don A. Canepa 2 (si consiglia di raggiungere il luogo con mezzi pubblici). Il rientro è previsto alle ore 15:30 in Piazza Don A. Canepa.

Durata di cammino (escluse soste): 4,00 h circa

Lunghezza: circa 10 Km

Dislivello totale: 350 m circa

Livello: E (Escursionistico impegnativo)

Sono obbligatorie: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento adeguato, giacca a vento e un cappellino. Pranzo al sacco e una riserva idrica. Consigliati: macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata. Gli animali domestici sono ammessi all'iniziativa, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e dell'ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.