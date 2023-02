Pentolaccia e polentata di Carnevale ad Apparizione

Sabato 18 febbraio dalle ore 15:30 la Pro Loco Apparizione organizza la pentolaccia presso la Società Mutuo Soccorso in via Bocciardo. Prevista anche una merenda con bugie e cioccolata calda, mentre alle 19:30 è in programma una polentata con sugo di funghi e sugo di salsiccia, dolce e caffè e annesso menù bimbi con nuggets e patatine. Cena omaggio per la famiglia mascherata con il costume più originale.

Prenotazioni entro il 14 febbraio con sms whatsapp al 349 2159400 e 347 8687296