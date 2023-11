Apparizione invasa dalla magia del Natale con mercatini, pranzi, attività per bambini e concorso di panettoni

Lo spirito e la magia del Natale invadono Apparizione nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre. Le numerose iniziative previste, promosse dalla Pro Loco Apparizione in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso (SMS) locale, sono destinate a coinvolgere adulti e bambini e si svolgeranno presso la sede della SMS in Via Valerio Bocciardo 54.

Il programma delle due giornate prevede: sabato 2 dicembre alle ore 15 apertura dei mercatini artigianali e alimentari e dello stand dei cuculli e vin brulè, alle ore 16 prenderà il via, per i più piccoli, “Babbo Natale Aspetta i Bambini” (per prenotazione: eventi@prolocoapparizione.it), dalle 19:30 sarà possibile rifocillarsi con una ricca polentata (prenotazioni via messaggio WhatsApp al numero: 351 7540630) e infine alle ore 21 inizierà il Torneo di Burraco e Cirulla (prenotazioni via messaggio WhatsApp al numero: 351 7540630).

Domenica 3 dicembre l’apertura dei mercatini è prevista alle ore 10, a seguire, alle ore 11:30 si terrà la consegna dei panettoni che parteciperanno al Concorso “O Pandoce ciù bon di Paisciun” (per partecipare alla gara è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero: 351 7540630 ), per pranzo dalle 12:30 , invece, è in programma la raviolata (per prenotazione messaggio WhatsApp al numero: 351 7540630), alle 15 è prevista l’apertura dello stand dei cuculli e vin brulè. Per i più piccoli, dai 6 anni di età, alle 16 si terrà la Corsa dei Babbo Natale (è necessaria l’iscrizione all’indirizzo email: eventi@prolocoapparizione.it), ancora alle ore 16 “Babbo Natale Aspetta i Bambini” (per prenotazione: eventi@prolocoapparizione.it) infine alle ore 17:30 si terrà la premiazione del Concorso “O Pandoce ciù bon di Paisciun”.

L’iscrizione e/o la prenotazione a tutti gli eventi va effettuata ai recapiti specificati entro mercoledì 29 novembre.