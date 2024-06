Raduno di moto e festa di inizio estate con musica e gastronomia ad Apparizione

La Pro Loco di Apparizione organizza domenica 9 giugno l’ormai tradizionale motoraduno e una grande festa di inizio estate. Il programma della giornata prevede: alle 9 in piazza Don Attilio Canepa l’apertura alle iscrizioni al raduno di moto storiche e non con colazione alla genovese (caffè e focaccia) offerta dalla Pro Loco. I partecipanti potranno inoltre prenotarsi per il pranzo che si terrà presso il ristorane pizzeria la Rosa di Paisciun. Alle 10:30 è prevista la benedizione dei caschi per poi, alle 11 prendere il via con la sfilata che arriverà a Cornua, lungo la strada provinciale Monte Fasce e tornare ad Apparizione per il pranzo; alle 15 ci sarà la premiazione del moto raduno.

La festa di inizio dell’estate si svolgerà presso i locali della Società di Mutuo Soccorso in via Valerio Bocciardo 54 dove, dalle 19:30 si potrà cenare

gustando trofiette al pesto e arrosto con patate (acqua, ¼ di vino e caffè inclusi) previa prenotazione via WhatsApp al numero 351 7540630 e scatenarsi in danze con musica da discoteca anni ’80-’90 e 2000 fino alla mezzanotte.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo il moto raduno sarà rimandato a data da destinarsi, mentre la festa di inizio estate sarà al coperto.