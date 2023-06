Apertura Tempio Valdese di Genova

Apertura del Tempio valdese di Genova – Sabato 1° luglio – ore 10-13. Sabato 1° luglio, in occasione delle giornate conclusive dell’Ocean Race e dell’edizione speciale dei Rolli Days, il Tempio valdese della nostra Città apre le sue porte e invita a conoscere il protestantesimo a Genova. A partire dalle ore 10 sarà possibile visitare il Tempio (Via Assarotti 21) e scoprire la storia della chiesa valdese a Genova e in Italia.

Alle ore 11.30, viene offerta la possibilità di ascoltare la lettura del libro biblico di Giona, interpretato dalla voce dell’attore e scrittore Giorgio Ansaldo. Al termine della lettura sarà offerto un piccolo aperitivo per i presenti. Il Tempio rimarrà aperto fino alle ore 13.

L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti.