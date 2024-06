Apertura delle “Latterie 1978" a Camogli

Siamo lieti di annunciare l'apertura delle “Latterie 1978", la nuova gelateria artigianale situata nel porto di Camogli. L'inaugurazione ufficiale si terrà sabato

22 giugno dalle 18.00 alle 20.00, presso via Scalo 3. Abbiamo radici profonde nella tradizione gelatiera italiana, ma siamo anche aperti all'innovazione. Ogni giorno ci impegniamo a creare gelati artigianali con ingredienti di altissima qualità, unendo sapori classici e creazioni audaci. Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale utilizzando sistemi di raffreddamento a circuito chiuso e collaborando con fornitori locali per ingredienti freschi e stagionali.

Tutto quello che produciamo è senza glutine e stiamo sviluppando una linea di gusti senza latte per rispondere alle crescenti esigenze della clientela. Ogni gusto è una storia, ogni creazione una rappresentazione della nostra passione. Durante l'inaugurazione, gli ospiti avranno la possibilità di degustare una selezione dei nostri gelati gratuitamente. Inoltre, ci sarà un momento speciale con il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e un brindisi augurale.

“Latterie 1978” nasce dalla passione per il gelato di Marco Bozzo e Stefano Fanciulli, che hanno deciso di trasformare un loro sogno di gioventù in realtà aprendo una gelateria che celebra l'arte del gelato italiano. Dopo anni di studio nel settore, abbiamo costruito un team impegnato a offrire prodotti di eccellenza e a creare un ambiente accogliente per tutti gli avventori.

"Siamo entusiasti di aprire ‘Latterie 1978' a Camogli e di condividere con la comunità locale e i turisti la nostra passione per il gelato artigianale. Vogliamo che ogni visita alla nostra gelateria sia un momento di gioia e piacere” dicono i due fondatori con entusiasmo.