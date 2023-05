“Aperti per Voi sotto le Stelle”: visita alla Chiesa di Santo Stefano con il Touring Club Italiano

Per tre giorni in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con?eventi e aperture serali in occasione di “Aperti per Voi sotto le Stelle”.

A Genova sabato 10 giugno, dalle 14:30 alle 21 si va alla scoperta delle storie leggendarie della Chiesa di Santo Stefano (piazza Santo Stefano 2 - raggiungibile anche da Via XX Settembre o da Corso A. Podestà sopra il "Ponte Monumentale" o da Via B. Bosco). Il racconto della chiesa in cui fu battezzato Cristoforo Colombo, con le sue eccezionali testimonianze della pittura del Cinquecento e del Seicento a Genova - tra cui Il martirio di S. Stefano di Giulio Romano e Il martirio di S. Bartolomeo di Giulio Cesare Procaccini – accompagnerà le visite sino alla luce della sera, che esalta le imponenti ed algide forme architettoniche in puro stile romanico. Evento su prenotazione con donazione a sostegno del Touring Club Italiano.

Aperti per Voi sotto le Stelle è frutto della ultradecennale esperienza del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano nell’accogliere continuativamente, grazie ai suoi soci volontari, cittadini e turisti in siti d’arte e cultura altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario. Dal 2005, sono oltre 21 milioni i visitatori accolti, di cui 1,5 milioni solo nel 2022; oggi sono oltre 1600 i soci volontari attivi in tutta Italia e 85 i luoghi aperti in 35 città italiane in 14 regioni. Con il progetto Aperti per Voi da 18 anni il Touring Club Italiano?vuole sensibilizzare all’esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e sia compito di tutti prendersene cura.

Tutti i programmi e le modalità di partecipazione, di prenotazione (dove prevista) e di visita si trovano alla pagina touringclub.it/sottolestelle

Foto: Maurizio Erra