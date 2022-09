Aperitivo sotto le stelle coi doppiatori delle star di Hollywood

Venerdì 9 settembre Villa Porticciolo si trasforma in un set cinematografico e in un ritrovo per il Gotha del doppiaggio nazionale. Con 3CYCLE (Marco Guadagno: produttori dell’Era Glaciale, Cattivissimo me, Minions, Elizabeth The Golden age e moltissimo altro), GENOMA FILMS (Hollywood la cerimonia per la posa della Stella sulla Walk of Fame a Luciano Pavarotti e l’Oscar alla carriera a Lina Wertmuller), Marco Mete (dialoghista di Batman, Joker, doppiatore di Robin Williams, Daffy Duck), Michele Gammino (doppiatore ufficiale di Harrison Ford, Kevin Costner e moltissimi altri). Max Fasoli (già direttore di Cult Network Italia e vice direttore Mediaset).

Prenderanno parte alla serata Sebastiano Tringali e Cinzia Maccagnano (assassini protagonisti del Commissario Montalbano), Aurelio Gatti (coreografo), i doppiatori che aspirano ai contratti messi in palio dalle Produzioni. La Liguria si illumina a Villa Porticciolo con le voci di attori di livello mondiale, disponibili per autografi e fotografie con i fan durante l’Aperitivo.