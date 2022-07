Aperitivo in musica con Emergency al Castello di Nervi

Venerdì 8 luglio dalle ore 19 al Castello di Nervi in Passeggiata Anita Garibaldi a Genova apericena in musica con Chicco Sciaccaluga e Daniel Peyrou in uno dei posti più suggestivi e panoramici della città.

L'evento rientra nell'ambito dell'iniziativa Centocene per Emergency in corso in tutta Italia. I fondi raccolti durante la serata, dedotte le spese, saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti e famigliari.

Consumazione: 8 euro

È gradita la prenotazione al 348 5301227 (Marco)

Si ringrazia per l'ospitalità ANPI sezione Gino Tasso "Tigre" di Quinto, Nervi, S.Ilario