Aperitivo in musica con i Palconudo ai giardini Luzzati

Sabato 5 settembre la piazza dei Giardini Luzzati accoglie ancora una volta il live dei Palconudo, una delle realtà folk/rock-cantautoriali più longeve ed accattivanti del panorama genovese.

La musica dei Palconudo racconta da ormai vent'anni poesia e delirio di una generazione rock all'ombra della lanterna, fortemente influenzati dai songwriter di casa nostra ma anche dal decennio illuminato degli anni '90.

Il concerto si svolgerà in maniera light/acustico e verranno rispettate tutte le norme in atto emanate per questo tipo di manifestazioni, mantenimento distanza di sicurezza, mascherina, disinfettante per le mani a disposizione, numero limitato di persone in piazza.