Torna a vivere il Teatrino di Piazza Marsala: Aperitivo Comedy al Mani & Sjungle

Una splendida novità accompagna l'inizio di questo nuovo anno: ritorna a vivere il Teatrino di Piazza Marsala, una piccola perla dello scenario culturale genovese nata nel lontano 1966, proprio con l'intento di creare un luogo d'avanguardia riservato a giovani autori, spettacoli di cabaret, piccole compagnie teatrali, musica dal vivo, il tutto in un clima artistico sperimentale.

Questa visione dinamica e vibrante è stato il motore per Chiara Lippi, Nicole Galante e Cary Jane Tutti, in sinergia con Manuela Carpentieri del Mani & SJungle, per riportare questo magnifico luogo a brillare come ai suoi albori, con una direzione artistica che prevede una serie di eventi, spettacoli e corsi di formazione rivolti ad un pubblico ampio e variegato.

Il sipario di questa nuova e attesa stagione artistica si apre mercoledì 17 gennaio dalle ore 19 con un Aperitivo Comedy: sette i comici che si alterneranno per farvi ridere a crepapelle, tra nomi noti nello scenario della Stand Up Comedy e personaggi emergenti, il tutto accompagnato da un'ampia selezione di cocktail e prelibatezze. L'occasione perfetta per rilassarsi dopo una giornata di lavoro e regalarsi una serata memorabile.

L'ingresso all'evento è libero con consumazione obbligatoria (20€ spettacolo e un drink compreso).

Posti limitati, si consiglia la prenotazione.

Prevendita con posto a sedere e tavolo riservato tramite il sito Eventbrite

Per Info e prenotazioni: ilteatrinodipiazzamarsala@gmail.com

Chiara 347 8636733 - Nicole 392 2345943 - Cary Jane 347 7838215

foto: fb@ilteatrinodipzamarsala