"La matematica del cuore": aperitivo con l'autore Alessandro Nicolò Pellizzari al Ducale

Sono tante le storie raccolte e analizzate da Alessandro Nicolò Pellizzari, come tante sono le spiegazioni e i consigli che riesce a sfornare dal suo blog appena rinnovato e che ha raccolto nel suo libro. Una voce dal tono ironico che non smette mai di affascinare il pubblico.

Pelizzari sarà a Genova, a Palazzo Ducale, alle 18 di sabato 17 ottobre presso il Mentelocale Bar Bistrot.

Lo scrittore, giornalista e blogger racconta i protagonisti di tutte le sue storie, mariti e amanti, cacciatori seriali di donne e finti separati in casa, uomini boomerang e narcisi che vengono analizzati, identificati e smascherati. Libro e blog forniscono l’identikit di uomini come il mammone e il vampiro di sentimenti, di donne come la crocerossina e l'amazzone ma risponde anche a domande come "perché non mi risponde, perché non ha mai tempo per me, perché è sparito e perché torna".

Gli autori de “La matematica del cuore”

Alessandro Nicolò Pellizzari (Milano 1961 ma veneziano di famiglia e nel cuore) è padre di tre figli. Doveva fare l’avvocato ma è diventato giornalista più di trent’anni fa. Prima al Corriere della Sera come collaboratore del Corriere Salute, poi a Mondadori e ora presso Stile Italia Edizioni a Starbene, occupandosi sempre di medicina e sanità e dove oggi è vicecaporedattore. Ha scritto diversi libri di salute e benessere con Sperling, Electa e Mondadori (l’ultimo è Liberi dalle diete). Autore televisivo e docente di comunicazione, ha fatto anche parte di diversi Comitati etici ospedalieri e di Società scientifiche. Il suo blog sulla coppia, che ha toccato il milione di visite, è www.alessandropellizzari.com

Eliselle è nata a Sassuolo, è laureata in Storia Medievale, scrive e organizza eventi letterari. Ha al suo attivo dieci romanzi di generi differenti, numerosissimi racconti, diversi saggi e collabora con magazine, testate e portali online occupandosi di stili di vita, interviste, letteratura e guide alternative. Nel 2010 è uscita con la guida Centouno modi per diventare bella, milionaria e stronza (Newton Compton), nel 2015 ha pubblicato con Carlo Vanni un ebook gratuito intitolato 24 motivi + 1 per cui l’amore dura tre anni (Damster Edizioni) come regalo di Natale ai lettori. Il suo sito personale è www.eliselle.com