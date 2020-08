Aperitivi in battello 2020: le date e le partenze da Genova

Contro lo stress della vita moderna si può brindare in battello, in sicurezza, ma tra le onde del mare.

Chi ama Genova sa che la vera città si vede solo dal mare e che il momento migliore per guardarla è quello in cui la luce radente del tramonto ne satura i colori, avvolgendo ogni cosa in un’atmosfera magica.

In collaborazione con il Consorzio Liguria via Mare, i locali della rete Contatto offrono la possibilità di assaporare l’esperienza di una degustazione in battello sempre diversa e appetitosa.

Ogni sabato e domenica un locale diverso si occuperà dell’aperitivo da assaporare a bordo del battello che, salpando alle 20:30, percorrerà il giro del porto.

Verranno offerte tante proposte sfiziose che stuzzicheranno la curiosità, nuovi e antichi sapori che stupiranno tutti i palati, nella cornice dei tramonti mozzafiato che faranno da sfondo a una Genova da ammirare da un altro punto di vista.

Sabato 15 agosto Kowalski e Explora – Tour sul battello Balkano

Domenica 16 agosto UVA

Sabato 22 agosto Dall’Orso

Domenica 23 agosto Don Cola

Sabato 29 agosto O’Boteco

Domenica 30 agosto Maninvino

Durante la traversata e le operazioni di imbarco e sbarco verranno rispettati i distanziamenti e tutte le misure anti - Covid19 in vigore.

Mascherina obbligatoria.

Partenza: Porto Antico - attracco di fronte a Palazzo San Giorgio

Orario di partenza: 20:30

Date: tutti i sabati e le domeniche sera dal 18 luglio

Prezzo: a partire da 25 euro

Informazioni (tel e whatsapp): 010 099 55 60 - 347 607 34 28 - contatto@contattogenova.it

Prenotazione obbligatoria e pagamento solo online

Biglietto online: https://www.contattogenova.cloud/aperitivi-in-battello.html