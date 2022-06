Aperitivi in Battello 2022, le prelibatezze dei locali del centro storico ammirando Genova dal mare

Dal 25 Giugno, in collaborazione con il Consorzio Liguria Via Mare e il supporto di Regione Liguria, i locali della rete Contatto offrono la possibilità di assaporare l’esperienza di una degustazione in battello sempre diversa e appetitosa.

Per tutta l’estate un locale diverso si occuperà dell’aperitivo a bordo del battello che, salpando alle 20 (è necessario presentarsi con il biglietto/qr code ricevuto via mail, direttamente al Porto Antico dall'attracco del Consorzio Liguria Via Mare almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza per effettuare le procedure di accredito), percorrerà il giro del porto.

L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino: "Con grande piacere Regione Liguria supporta questa bellissima e unica iniziativa nel panorama nazionale. Degustare le prelibatezze dei migliori locali del Centro Storico ammirando Genova dal mare è un'esperienza che va assolutamente provata non solo da parte dei turisti ma anche dagli stessi genovesi".

Il presidente del Consorzio Liguria Via Mare Antonio Cirillo : “La nostra compagnia punta da sempre ad offrire esperienze viamare di qualità, che consentano ai passeggeri di vivere momenti unici a bordo godendosi le bellezze della Liguria. Il progetto Aperitivi in battello e le Cene in battello a Portofino vanno esattamente in questa direzione, a completare il nostro già ricco calendario di escursioni con delle proposte seralidi grande impatto, apprezzatissime negli anni passati da turisti e locali”.

A rotazione saranno presenti i migliori locali del Centro Storico con tante proposte sfiziose del territorio rivisitate che stuzzicheranno la curiosità, nuovi e antichi sapori della tradizione che stupiranno tutti i palati, sempre nella cornice dei tramonti mozzafiato che faranno da sfondo a una Genova da ammirare da un nuovo punto di vista.

Il presidente di Rete Contatto Genova Alessandra Rouabhi: “ Rete d’Impresa Contatto Genova ha l’obiettivo di diffondere la cultura e le storie che si nascondono dietro tutto ciò che mangiamo, beviamo e vediamo. Anche con gli aperitivi in battello e le cene in battello a Portofino proviamo a raccontare Genova e la Liguria attraverso i suoi sapori, ma sempre da un nuovo punto di vista.”

I prossimi appuntamenti saranno sabato 25 giugno, sabato 16 luglio, sabato 30 luglio, sabato 6 agosto e sabato 13 agosto.

Partenza: Porto Antico - attracco di fronte a Palazzo San Giorgio. Orario di partenza: 20. Prezzo: 25 euro + 2 euro di prevendita. Informazioni (tel e whatsapp): 348 698 4818 - contatto@contattogenova.it

Prenotazione obbligatoria e pagamento online Biglietto online: https://www.contattogenova. cloud/prodotto/aperitivi-in- battello/

Inoltre, dopo il successo dell’edizione 2021 anche quest’anno si ripeterà la Cena in battello a Portofino.

Tutte le date su www.contattogenova.it