Apericena per realizzare una stalla per accogliere gli animali salvati

Venerdì 17 settembre alle ore 19,30 presso l'Arci di via Fea 57 si terrà un apericena per sostenere l'associazione Nala.

I volontari infatti vorrebbero realizzare una nuova stalla per accogliere la maialina Greta e altri animali salvati, e l'apericena serve proprio per aiutarli in questo progetto.

L'ingresso costa 13 euro. I bimbi non pagano e per loro verrà tenuta una piccola lezione dalla guardia zoofila Paola Buscaldi e dall'Istruttrice Cinofila Giordana Giranti sul corretto rapporto con gli animali.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...