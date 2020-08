Apero Jazz & Classic a Villa Bombrini

Venerdì 28 agosto alle 19 a Villa Bombrini si terrà un momento musicale, sociale e culturale (nel rispetto delle regole e modalità per la prevenzione del Covid 19) per vedersi e ascoltare buona musica dal vivo in compagnia di Rodolfo Cervetto, Dino Cerruti, Tommaso Perazzo, Lucia e Francesco Verzillo.

Per accedere all’evento è necessario stampare e compilare il modulo di autocertificazione da richiedere preventivamente con l’obbligo di indossare la mascherina (un modulo per ogni persona e consegnarlo all’entrata) con un numero contingentato finalizzato a garantire un’adeguata distanza interpersonale.

Info:

jazzlighthousegenova@gmail.com