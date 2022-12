Antonio Ornano al Teatro Sociale di Camogli con “Horny”

Antonio Ornano salirà sul palco del Teatro Sociale di Camogli mercoledì 21 dicembre alle ore 21 con “Horny”. Lo show e? l’ideale prosecuzione di Crostatina Stand Up, un monologo da stand up comedian dal ritmo incalzante e senza orpelli scenografici o travestimenti. Chi e' Horny? Horny e? il soprannome di Antonio Ornano, un uomo adulto che ancora deve capire cosa si aspetta dalla vita. Horny e? la cronaca spietata delle sue fragilita? come marito e come padre. Un inno all'incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio "adulto", un'ode all'imperfezione che in chiave comica si propone di squarciare l'ipocrisia di una societa? che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo.

Biglietto 20 euro, presso la biglietteria del Teatro Sociale (riapertura lunedì 19 settembre 2022), dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e un’ora prima degli spettacoli, tel.: 0185-1770529 o sul circuito online vivaticket.com.