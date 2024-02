“Antonio e Cleopatra”, al Teatro Chiesa in scena il capolavoro di William Shakespeare

Un amore potente e impetuoso che s’intreccia al dramma politico, alle ragioni del potere è al centro di “Antonio e Cleopatra”, capolavoro di William Shakespeare nel quale, secondo molti studiosi, il Bardo tocca le più alte vette poetiche, in scena al Teatro Ivo Chiesa da giovedì 22 febbraio.

Un’opera raramente rappresentata in Italia che Valter Malosti, direttore di ERT - Emilia Romagna Teatro, ha scelto di portare in scena curandone la regia e, insieme a Nadia Fusini, anche la versione italiana e l’adattamento, proseguendo il proprio percorso shakespeariano dopo gli spettacoli Shakespeare / Venere e Adone, Lo stupro di Lucrezia, Amleto e Macbeth. Nei panni dei due protagonisti lo stesso Malosti e Anna Della Rosa, interprete pluripremiata, già finalista ai Premi Ubu 2021 come miglior attrice per il ruolo della regina d’Egitto in Cleopatràs di Giovanni Testori. Con loro, un ampio cast che vede insieme attrici e attori affermati e giovani talenti.

La passione travolgente che scocca tra il condottiero romano Marco Antonio e la regina d’Egitto Cleopatra fa sì che il primo abbandoni Roma, la moglie, la vita politica e militare, completamente assorbito dall’amore per quella che, per i suoi detrattori, è soltanto una straniera che lo ha soggiogato come già fece con Giulio Cesare, mettendo a repentaglio il potere del grande dictator romano. Il loro sentimento sembra poter spazzare via le differenze culturali tra Occidente e Oriente e le tensioni presenti tra il nuovo potere e quello destinato a soccombere ma le crescenti minacce militari spingono Antonio a tornare a Roma per affrontare e sconfiggere i suoi antagonisti. La storia ci dice che abbandonare la regina d’Egitto si rivela fatale per la sorte di entrambi.

«I due straripanti protagonisti – spiega Malosti - eccedono ogni misura per affermare la loro infinita libertà. Politicamente scorretti e pericolosamente vitali, al ritmo misterioso e furente di un baccanale egiziano vanno oltre la ragione e ai giochi della politica. Di Antonio e Cleopatra la mia generazione ha impresso nella memoria soprattutto l’immagine di Hollywood, della coppia Richard Burton / Liz Taylor. Ma questa è un’opera disincantata e misteriosa, che mescola tragico e comico, alto e basso, sacro e grottesco, è un meraviglioso poema filosofico e mistico che santifica l’eros».

Antonio e Cleopatra va in scena al Teatro Ivo Chiesa da giovedì 22 a domenica 25 febbraio. Giovedì e sabato lo spettacolo inizia alle ore 19.30, venerdì alle 20.30 e domenica alle ore 16. Info e biglietti teatronazionalegenova.it