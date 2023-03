Antola dal tramonto all’alba! Il Grande Anello in Valbrevenna

L’immutabile maestà del sole che saluta il giorno e l’istante magico del suo sorgere restano una emozione unica per vivere la magia dell’Antola… dal tramonto all’alba. Il segreto dell’ospitare è l’altro aspetto che renderà indimenticabile il nostro week end in montagna. Questo è il vero incontro con l’Appennino ligure.

Sabato 1° Aprile e Domenica 2 Aprile saremo ospiti della natura incontaminata della Valbrevenna, incarneremo l’anima degli esploratori di un piccolo mondo antico, in una continua ricerca di testimonianze dell’antica cultura montana, fino ad ammirare paesaggi mozzafiato in grado di far provare sensazioni di calma ed estrema tranquillità, soprattutto in Antola… dal tramonto all’alba.

• Sabato 1° Aprile / Il Grande Anello dell’Antola – Valbrevenna

La Valbrevenna si manifesta nei suoi aspetti più monumentali con Senarega (723 m). Dopo la visita del borgo medioevale, incontreremo innumerevoli tracce dell’antica civiltà contadina lungo l’itinerario che tocca Cerviasca (912 m), Passo del Colletto (1283 m), Casa del Piccetto (1384 m), Colletta delle Cianazze (1344 m), il Rifugio dell’Antola (1460 m). Ad attenderci ci sarà il saluto del sole dal Monte Antola (1597 m).

• Domenica 2 Aprile / Il Grande Anello dell’Antola – Valbrevenna

Dall’importante nodo orografico dell’Antola, assisteremo all’alba, quando si illumina il mondo. Una emozione unica. Dopo la colazione nel Rifugio, seguiremo il crinale verso Capanna di Tonno (1302 m), il Monte Buio (1403 m), Pian dei Corsi, Casaleggio e Tonno. Due mulini, un granaio, le macine in pietra e poi nel castagneto, verso Chiappa (886 m) e il borgo medioevale di Senarega (723 m).

• Possibilità di condivisione del viaggio.

• Iscrizione entro il raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Mezza pensione al Rifugio dell’Antola

• Escursione ad anello di due giorni. Mezza pensione al Rifugio dell’Antola.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Appuntamento Sabato 1° Aprile, ore 10:00 in Valbrevenna.

• Difficoltà Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica) per entrambe le giornate.

• Dislivello: Sabato + 950 – 200 metri; Domenica: – 950 metri + 250 metri

• Durata della camminata: Sabato 5 ore, Domenica 4.30 ore. Non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking, cambio per il giorno successivo

