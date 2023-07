Antola by Night 2023: i classici che non tramontano mai! Data unica, con Enrico e Stefano

Quota non eccelsa ma prestigiosa per l’ampio panorama, il Monte Antola sarà primo attore di una escursione guidata dai due volti, infatti lo stesso itinerario può offrire interessi e percezioni diverse nel passaggio dal giorno alla notte. Presso Casa del Romano, baciati dal sole, saliremo dolcemente fra i prati dell’ampia dorsale, con splendidi spunti panoramici su località di fondovalle e sul lago del Brugneto. Dopo il crepuscolo, sulla via del ritorno, superato il primo impatto timoroso, scopriremo che camminare di notte è un’esperienza davvero interessante: lungo il crinale, nel mezzo della faggeta, avvolti dall’oscurità apprenderemo nuove informazioni, nuove sensazioni, nuove emozioni. Udito, tatto e olfatto entrano in gioco quando arriva la notte, il momento più bello per immergersi nei profumi, nei suoni e nelle suggestioni della natura… camminando.

Dopo il crepuscolo lo spettacolo delle stelle e i richiami della fauna selvatica saranno uno stimolo in più per risvegliare i nostri sensi e assaporare l’avventura. Alpeggi e faggete viste alla luce del sole, con la notte diventeranno un laboratorio multisensoriale grazie alle percezioni tattili, olfattive e uditive, addirittura potremo attivare l’immaginazione in un ambiente quasi surreale. Curioso, divertente e alternativo: sono davvero tanti i termini per etichettare un trekking notturno.

Appuntamento ore 17:00 alla sella compresa tra Casa del Romano (GE) e il Passo Capanne di Carrega (AL), punto di partenza dell’escursione. Rientro alle auto previsto per le ore 00:30 circa

Difficoltà Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 350 metri circa

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking, torcia

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.