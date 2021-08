Ferragosto sull'antica via del Sale (monte Antola/Nervi) in sella alla mountain bike elettrica

Per Ferragosto gli amanti dell'avventura potranno percorrere l'Antica via del Sale che parte dal Parco del Monte Antola fino ad arrivare a Genova Nervi in mountain bike elettrica. Il percorso totale di 45 km con 1200 metri di dislivello comprende paesaggi mozzafiato con parti più o meno tecniche a seconda del livello dei partecipanti. Percorrere i crinali dell'Antica via Del Sale con il mare al orizzonte è un'esperienza unica.

Livello di difficoltà: medio.

Ritrovo a Torriglia, una volta raggiunto Genova Nervi, vi è la possibilità di ritornare a Torriglia tramite servizio Shuttle (compreso nel prezzo)

Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 6.

Per ulteriori info e prezzi tel. 3515525365