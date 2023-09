L’antica Via dell’Acqua con gusto: Agriristoro ed escursione lungo l’Acquedotto storico di Genova

Le antiche lastre di pietra di Luserna dell’Antica Via dell’Acqua ci condurranno attraverso rustici circondati da giardini, orti e uliveti, ma anche lungo le opere architettoniche che testimoniano le stratificazioni strutturali dell’Acquedotto storico di Genova nei secoli. Il ponte-canale di Cavassolo, la presa laterale del Rio Concasca, la Galleria della Rovinata con il mitico Respiro e il ponte-canale sul rio Torbido sono solo alcuni degli emblemi dell’antica Via dell’Acqua che vedremo.

Sabato 23 Settembre ci ritaglieremo anche una piccola pausa di piacere, un momento di leggerezza all’Agri-ristoro Maixei: sempre fedeli alla linea, non bisogna scindere l’attività escursionistica da quella nutritiva che la rende possibile.

• Escursione fruibile con i mezzi pubblici. Le forme di trasporto dell’AMT rappresentano l’opportunità migliore per raggiungere Cavassolo, la partenza della prima parte dell’Acquedotto storico di Genova.

Un percorso di visita peri-urbano per tutti gli appassionati dell’Acquedotto storico di Genova, sintesi della ricchezza culturale, architettonica e paesaggistica della citta?. Una escursione imperdibile, che offre momenti altamente spettacolari, come l'attraversamento della la presa laterale del Rio Concasca, il ponte-canale di Cavassolo, la Galleria della Rovinata che per l’occasione sarà visitabile al suo interno per osservare il cosiddetto “Respiro” e il ponte-canale sul rio Torbido sono solo alcuni degli emblemi dell’antica Via dell’Acqua che vedremo.

Questa è la prima di cinque diverse escursioni guidate lungo l’Acquedotto storico di Genova, grazie alle quali si potrà finalmente riassorbire nella sua interezza la storia di un complesso monumentale straordinario che si sviluppa a mezza costa per circa 25 chilometri fruibili a piedi. La chiave di lettura dell’itinerario sta tutta nella sinergia avviata dal Municipio IV Media Valbisagno e dalla Federazione dell’Acquedotto Storico, che nasce dall’unione delle associazioni che da anni si occupano della valorizzazione e della manutenzione del nostro magnifico acquedotto. È grazie a loro se oggi ci ritroviamo un percorso unico, segnalato e rimesso in sesto!

Sabato 23 Settembre calcheremo la prima parte dell’Acquedotto storico di Genova, a nord della città, dalla fermata della corriera di Cavassolo, verso il monumentale ponte-canale di Cavassolo del XVII secolo: prima di attraversarlo ne ammireremo i sei archi rampanti anche dal basso! La tappa successiva inizia presso un mulino dell’Ottocento e risale la presa laterale della valle del Concasca che serviva a incrementare la portata idrica del condotto principale. Questo tratto ad anello, ricco di ponticelli “aerei” è suggestivo ma sconsigliato a chi soffre di vertigini: l’alternativa è attendere il Gruppo presso il Ponte di Cavassolo.

Dopo il percorso ad anello torneremo a Cavassolo, per proseguire lungo la pavimentazione in lastre di pietra di Luserna, fino all’Oratorio di San Rocco, che purtroppo versa in pessime condizioni ed è per questo che la Federazione dell’Acquedotto Storico lo ha candidato per la decima edizione del Censimento nazionale promosso dal F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) come Luogo del Cuore 2020. Il fine di queste associazioni di volontariato è portare avanti le attività di riqualificazione dell'Acquedotto! Le antiche lastre di Luserna ci condurranno alla Galleria della Rovinata (o Ruinà), progettata dall’architetto Carlo Barabino e realizzata tra il 1826 e il 1830, dopo il disastroso alluvione del 1822! Per l'evento in oggetto, questa perla dell'Acquedotto sarà visitabile anche al suo interno. L’itinerario prosegue verso l’imponente ponte-canale sul rio Torbido; prima di transitare sulle sette campate (le ultime due poste ad angolo), noteremo due filtri che in passato consentivano ai “Custodi di Campagna” di controllare la qualità dell’acqua e la sua portata, soggetta alla sottrazione abusiva da parte dei contadini.

Anche qui, come a Cavassolo, l’impeto dell’acqua, proveniente dalla presa del rio Torbido, serviva ad azionare le pale di due mulini e ad alimentare una grossa fornace. Il successivo ponte-canale del rio Piaggetti è più stretto per la minore portata del canale (anno 1350). Superato il rio dei Consiglieri e giunti al cimitero di Molassana scopriremo l’animo green dell’Acquedotto storico: l’Agri-ristoro Maixei, un luogo innovativo, ideale per esaltare i prodotti aziendali freschissimi e a “chilometri zero”. Qui ci attende Elisa Pezzoli per farci scoprire tutto il buono di uno spuntino a base di bruschette, cuculli e patatine fritte, ingredienti semplici e ricchi di sapori e profumi, ottenuti nella terra trattenuta dai terrazzamenti dell’azienda agricola Maixei (infatti il termine dialettale del bistrot indica i muretti a secco tipici del territorio ligure). Dopo l’apericena una creusa ci accompagnerà verso Molassana e il capolinea della corriera della linea urbana.

IL PROGRAMMA

ore 10:00 – Cavassolo, inizio escursione verso il ponte-canale e presa laterale del Concasca

ore 14:30 – Galleria della Rovinata

ore 17:30 – Agri-ristoro Maixei, apericena

ore 18:30 – Molassana, Giardini Giorgio Falco, fine evento

GIOCO DI SQUADRA

Vogliamo ringraziare il Municipio IV Media Val Bisagno che garantisce la fruibilità di questo bellissimo itinerario storico-naturalistico, insieme alle associazioni di volontariato, comitati e gruppi di amici che da anni coltivano la cultura della generosità disinteressata e si impegnano al recupero e valorizzazione dell'Acquedotto storico. È grazie a loro se oggi ci ritroviamo un percorso unico, segnalato e rimesso in sesto!

È proprio vero, dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo…

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione peri-urbana

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, apericena dall’Agri-ristoro Maixei

• Quota Apericena a Km0 all’Agri-ristoro Maixei: 6 euro. Bruschette con pomodoro, patate fritte, cuculli. Bevande escluse. Perché non concedersi un break di benessere gastronomico all’aperto, ritagliando uno spazio anche per il gusto e la convivialità a tavola?

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 09:30 presso Viale Caviglia (giardini di Brignole), dove prenderemo tutti insieme la corriera di linea ATP/AMT per la tratta Genova – Loc. Cavassolo, da dove inizia il nostro percorso a piedi.

• Fine gita ore 18:30 circa a Genova - Molassana, in Largo Paolo Boccardo, Giardini Giorgio Falco.

• Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

• Dislivello: trascurabile

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, apericena

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

• Amici a quattro zampe: a noi fa naturalmente piacere che camminino con noi.