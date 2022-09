A Genova apre una storica pizzeria napoletana dove gustare i sapori della tradizione partenopea

La pizza in Italia è tradizione, e lo sanno tutti. Infiniti modi di condirla, infinite differenze per tipologie di impasto, tempistiche di lievitazione, tipo di cottura ma un unico grande amore che da regione a regione è capace anche di declinarsi in modi diversi. Dalla pizza casertana a quella romana, dalla pizza al metro a quella gourmet le possibilità di scelta non si contano quasi anche se il fascino dell'originale resta qualcosa di intoccabile.

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Genova, lunedì 12 settembre, in via XII Ottobre 120R.

“La seconda apertura di settembre è in una bellissima città di mare – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world-. La sede genovese si trova nel pieno centro della città, a pochi minuti a piedi dalla strada dello shopping, via XX Settembre, e dalla principale piazza Raffaele De Ferrari, punto di riferimento per eventi sociali e culturali. Il locale accoglieva al suo interno un’attività storica nel settore dell'abbigliamento di lusso genovese, “Tino’s and sons”, ed è stato oggetto di un’importante ristrutturazione”.

La pizzeria può arrivare a contenere 100 coperti, a cui se ne aggiungono altri 30, posizionati lungo la galleria commerciale che la ospita.

“Assieme all'Architetto Laura Messori siamo riusciti a far coesistere il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione – spiega Silvia Pascarella -. L'illuminazione scenografica e lo stile contemporary accompagnano il cliente in una visita della pizzeria a 360 gradi. Protagonista del livello che dà sulla strada è la zona della pizzeria. Resta a vista, al piano sottostante, la zona delle cucine e dell’impasto: dalla sala è infatti possibile ammirare l'impastatrice in funzione".

La scelta della città è principalmente dettata dalle assonanze, sia territoriali che di carattere culturale, che legano Genova alla bella Napoli. I carruggi genovesi, alla stregua dei vicarielli napoletani, meritavano di godere del profumo e del gusto dell'Antica Pizzeria Da Michele.

Il menù prevede gli antipasti tipici della tradizione napoletana, come frittatina, crocchè e montanara, e tante varietà di pizze. Alle classiche della sede di Napoli, margherita, marinara e cosacca, si aggiungono altre tradizionali: napoletana (con alici di Cetara e capperi), bufalina (con mozzarella di bufala), salsiccia e friarielli, calzone (con ciccioli e salame Napoli) e la sua versione fritta. Inoltre, saranno cinque le speciali: Genova (con pesto), divina (con pomodorini gialli, mozzarella di bufala e scaglie di provolone del monaco), tartufina (con crema di tartufo), Vesuvio (con pomodorini gialli e rossi) e la primavera (con prosciutto crudo e scaglie di grana).

Il menù si chiude con un’ampia scelta di birre, anche brandizzate ‘L’Antica Pizzeria Da Michele’, distillati e dolci della tradizione partenopea.