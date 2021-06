All'Antica Farmacia Sant'Anna incontro con il frate erborista sul tema: "L'erboristeria a casa tua".

Piante officinali e rimedi naturali in un luogo unico: a seguito delle moltissime richieste, per il ciclo "Frate Ezio racconta", martedì 22 giugno alle ore 17,00 avrà luogo la replica dell’incontro: "L’erboristeria a casa tua, consigli e ricette" con ricette tratte dal libro “I rimedi di Frate Ezio” e preparate dal vivo.

Aglio, rosmarino, alloro, menta… nella dispensa e sul davanzale si nasconde una vera e propria farmacia. Con la sua ormai proverbiale chiarezza, Frate Ezio dà il benvenuto nell’affascinante mondo dell’erboristeria casalinga, per raccontare il potere curativo delle erbe con parole semplici e dirette. Scienza, tradizione e molte curiosità per imparare insieme a realizzare rimedi naturali per la nostra salute e per quella dei nostri cari.

Programma

BREVE STORIA DELL'ERBORISTERIA

Silvia Piacentini racconta una breve storia dell’erboristeria e dei rimedi naturali.

L'ERBORISTERIA A CASA TUA

Frate Ezio introduce nel mondo dell’erboristeria fra scienza, tradizione e curiosità:

Si possono utilizzare le erbe del giardino e quelle selvatiche a scopo curativo?

Quali piante officinali è bene tenere sempre in dispensa o sul davanzale a portata di mano?

In quali casi è possibile curarsi da soli a casa con le erbe e quando è sconsigliato?

Quali sono i disturbi che si possono curare da soli a casa senza rischi?

È vero che le piante officinali non hanno controindicazioni?

Anche per le erbe comuni va seguito il “tempo balsamico” di raccolta?

RICETTE REALIZZATE "LIVE"

Frate Ezio realizza “dal vivo” alcune ricette tratte dal libro “I rimedi di Frate Ezio” per dare una dimostrazione pratica di come va preparato un rimedio erboristico per affrontare problemi comuni come ansia e stress, depurazione e scottature solari.

Si può portare carta e penna, ed è inoltre consentito (e consigliato) fare video.

Segue breve presentazione del libro

“I rimedi di Frate Ezio”

di Ezio Battaglia

Effatà Editrice

Ingresso gratuito con prenotazione obblitatoria su erboristeriadeifrati.it

