Dal 10 al 29 settembre a Genova va in scena Paganini e dintorni, anteprima del Paganini Genova Festival 2021. Di seguito il programma completo.

Accesso e prenotazioni

L’accesso alle sale sarà consentito fino all’esaurimento dei posti previsti dalla normativa vigente. La prenotazione è vivamente consigliata e – se confermata con il pagamento – sarà valida fino a 30 minuti prima dell’inizio del concerto. L’accesso agli spettacoli è consentito con Greenpass, tampone o certificato di guarigione da Covid. Le regole d’accesso potranno subire modificazioni sulla base di eventuali nuove normative. Anche la capienza delle sale è regolamentata dalla

normativa vigente. Per informazioni e prenotazioni: cellulare e WhatsApp 3756039840.

Venerdì 10 Settembre, ore 21 – Busalla, Villa Borzino | Paganini per tutti

Riccardo Agosti, violoncello

Musiche di J.S. Bach, P. Hindemith, A. Piatti, N. Paganini

Sabato 11 Settembre, ore 21 - Sori, Oratorio di S.Erasmo | Paganini per tutti

Michele Trenti, chitarra

Musiche di N. Paganini, F. Sor, M. Llobet, A. Bersano, F. Tarrega

Domenica 12 Settembre, ore 21 – Genova, Oratorio di San Filippo | Paganini per tutti

Quartetto Nannerl

Yesenia Vicentini e Teresa Valenza (violino), Ruben Franceschi (viola), Carola Puppo (violoncello)

Musiche di N. Paganini, F. Schubert, D. Šostakovi?

Sabato 18 Settembre, ore 21 - Genova, Oratorio di San Filippo | Paganini per tutti

Carlo Aonzo (mandolino), Giulio Plotino (violino)

Musiche di N. Paganini, L. Boccherini, A. Rolla, B. Bortolazzi, E. Barbella. Ingresso: 15 euro; 10 euro per i soci e per gli utenti Carige; gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni.

Domenica 19 Settembre – Camogli, Teatro Sociale

(Produzione Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso)

Ore 18 (Ridotto del Teatro) - Paganini e il suo tempo, conversazione a cura di N. Olivieri e R. Iovino con D.

Bonuccelli al pianoforte | Approfondimenti. Ingresso gratuito

Ore 21 - Ai Watanabe, pianoforte (vincitrice Concorso di Albenga) | Paganini Young

Musiche di W.A. Mozart, F. Chopin, J. Brahms, M. Ravel. Ingresso: 15 euro; 10 euro per i soci e per gli utenti Carige; gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni.

Venerdì 24 settembre, ore 19 e ore 21 – Genova, Oratorio di San Filippo | PaganiniYoung

Mattina, ore 10,30 – prova generale aperta al mondo della scuola e ai soci

Vittorio Marchese (direttore), Oleksandr Pushkarenko (violino), Orchestra Giovanile Regionale Paganini

Musiche di N. Paganini, L. Boccherini, P.I. Cajkovskij

Sabato 25 settembre, ore 11 e ore 16 – Genova, Oratorio di San Filippo | Paganini Kids

Capricci e ghiribizzi - Paganini for Kids

Elisa Moretto (soprano e conduttrice), Teresa Valenza (violino), Bernardo Pellegrini (pianoforte)

Musiche di Paganini e filastrocche popolari

in collaborazione con l’associazione We love Moms - spettacolo per bambini di età 0 - 6 anni

Mercoledì 29 settembre, ore 21 – Genova, Santa Maria del Prato | Paganini per tutti

Michele Trenti - chitarra (concerto in ricordo di Umberto Trenti)

Musiche di F. Tarrega, A. Bersano, F. Sor, M. Llobet, N. Paganini