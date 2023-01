Anteprima “Nozze da Sogno” a Genova: due giorni a Palazzo Ducale dedicati ai futuri sposi

Nel salotto buono del centro storico di Genova si incontra il meglio dei professionisti del wedding in Liguria: a inizio anno, due giorni dedicati al mondo delle nozze a Palazzo Ducale. Un evento che nasce per venire incontro alle esigenze dei futuri sposi che convoleranno a nozze nella prossima primavera e devono ultimare le loro scelte con qualche servizio o prodotto che ancora non hanno prenotato, ma anche per chi pensa di celebrare le nozze nel 2024 e vuole cominciare a farsi un’idea di quali sono i passi indispensabili per arrivare pronti all’altare.

Dopo il successo delle prime due edizioni ai magazzini del Cotone, nasce questo spin-off invernale, che conferma come il marchio “Nozze da Sogno” sia l’evento di riferimento nel panorama fieristico dedicato agli sposi nel capoluogo Ligure. La manifestazione è concepita con il solito format che contraddistingue gli eventi organizzati in tutta Italia da SposiClub: eleganza e praticità.

Il Palazzo Ducale di Genova aprirà le sue porte offrendo, negli spazi del Munizioniere, un ampio panorama di espositori in rappresentanza di 16 categorie merceologiche: veramente una proposta completa. Dal banchetto, all’abbigliamento, attraverso tutti i servizi che sono necessari per vivere il giorno più bello al passo con i tempi, gli stand degli espositori saranno ospitati all’interno di una struttura che emoziona per la sua maestosità, stimolando l’attenzione al bello e la fantasia dei visitatori. “Nozze da Sogno” offre sempre una nuova esperienza nel mondo del matrimonio in Liguria.



L’ingresso è gratuito.



Orari di apertura al pubblico dell’evento sposi Anteprima Nozze da Sogno Genova 2023

Sabato 14.30 – 19.30

Domenica: 10.30 – 19.30

PARCHEGGI

Il Palazzo Ducale si trova all’interno della ZTL: si può raggiungere facilmente a piedi dai parcheggi della zona del Porto Antico e dell’Acquario di Genova.

MEZZI PUBBLICI

La fermata DE FERRARI della metropolitana è a 200 metri dall’ingresso di Palazzo Ducale. Le linee di bus che fermano nelle vicinanze sono 1, 17/, 20, 39 e 46.

ANIMALI

È consentito l’ingresso di cani, purché di piccola taglia, se tenuti al guinzaglio e non all’interno degli stand.