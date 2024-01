Anteprima “Nozze da Sogno” a Genova: due giorni a Palazzo Ducale dedicati ai futuri sposi

Dopo il successo delle prime tre edizioni autunnali ai Magazzini del Cotone e lo straordinario interesse per l'edizione del gennaio 2023 svoltasi a Palazzo Ducale, torna a Genova l'anteprima di “Nozze da Sogno”, l’evento di riferimento nel panorama fieristico dedicato agli sposi nel capoluogo ligure. Appuntamento sabato 27 e domenica 28 gennaio nella Sala del Munizioniere a Palazzo Ducale.

Nel salotto buono del centro storico di Genova si incontra il meglio dei professionisti del wedding in Liguria. Un evento che nasce per venire incontro alle esigenze dei futuri sposi che convoleranno a nozze nella prossima primavera estate 2024 e devono ultimare le loro scelte con qualche servizio o prodotto che ancora non hanno prenotato, ma anche per chi pensa di celebrare le nozze nel 2025 e vuole cominciare a farsi un’idea di quali sono i passi indispensabili per arrivare pronti all’altare.

La manifestazione è concepita con il solito format che contraddistingue gli eventi organizzati in tutta Italia da SposiClub: eleganza e praticità. Il Palazzo Ducale di Genova aprirà le sue porte offrendo, negli spazi del Munizioniere, un ampio panorama di espositori in rappresentanza di 18 categorie merceologiche. Dal banchetto all’abbigliamento, attraverso tutti i servizi che sono necessari per vivere il giorno più bello al passo con i tempi. Gli stand degli espositori saranno ospitati all’interno di una struttura che emoziona per la sua maestosità, stimolando l’attenzione al bello e la fantasia dei visitatori.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito della fiera o direttamente alla reception della manifestazione.

Orari e info

Sabato 14:30 – 19:30 / Domenica: 10:30 – 19:30.

Il Palazzo Ducale si trova all’interno della ZTL: si può raggiungere facilmente a piedi dai parcheggi della zona del Porto Antico e dell’Acquario di Genova. La fermata DE FERRARI della metropolitana è a 200 metri dall’ingresso di Palazzo Ducale. Le linee di bus che fermano nelle vicinanze sono 1, 17/, 20, 39 e 46.

foto: fierasposigenova.it