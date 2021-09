"Another Round for Five" di Cristiana Morganti al teatro Modena

Arriva al teatro Modena dall'1 al 4 aprile 2022 "Another round for five", la quinta creazione della coreografa Cristiana Morganti, artista italiana residente a Wuppertal, in Germania, da quando ha iniziato il suo percorso come solista del Tanztheater di Pina Bausch, questa opera si apre in una scena quasi completamente vuota. È uno spazio indefinibile, sospeso, che può evocare un club notturno o un enigmatico ed esclusivo circolo. Di fatto, è un luogo in cui ci si può perdere, lasciarsi andare, osservarsi, ritrovarsi, oppure incontrare altre persone, altre inquietudini.

I cinque personaggi enigmatici del titolo sono protagonisti di una indagine sull’Umano, con una scrittura scenica e coreografica dal piglio aspro, teso, implacabile, sostenuta da musiche che possono sottolineare certe variazioni, definire situazioni, sottolineare inattese ripetizioni. Musiche di autori che spaziano tra generi molto diversi, dal tecno industrial tedesco alla musica sacra di Pergolesi o alla musica pop di Irene Cara. Su tutto e tutti l’occhio esperto di Morganti, che ha saputo tratteggiare sequenze in un montaggio dal sapore quasi cinematografico. In scena, impeccabili protagonisti, illuminati sapientemente da Jacopo Pantani, cinque danzatori di diverse nazionalità e esperienze professionali: Maria Giovanna Delle Donne, Anna Fingerhuth, Justine Lebas, Antonio Montanile, Damiaan Veens.

