Gli anni d’oro della canzone francese 1940-1970 in viadelcampo29rosso, con Giangilberto Monti e Vito Vita

Sabato 29 aprile alle ore 17 in viadelcampo29rosso avrà luogo la presentazione del libro “Gli anni d’oro della canzone francese 1940-1970” (Ed. Gremese), con la partecipazione degli autori Giangilberto Monti e Vito Vita, che dialogheranno con Andrea Podestà, giornalista musicale e scrittore.

Questo libro ripercorre il trentennio aureo della canzone francese del Novecento, dagli anni ‘40 fino alla fine degli anni ’70, attraverso le carriere dei suoi protagonisti assoluti: Édith Piaf, Johnny Hallyday, Juliette Gréco, Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Dalida, Charles Aznavour e molti altri che insieme a loro hanno variamente incarnato il gusto e lo spirito inconfondibili della grande chanson populaire.

Ognuno di questi artisti è presentato ai lettori attraverso un racconto biografico denso di dettagli e valorizzato da numerose foto: esibizioni, copertine di dischi, immagini promozionali, fugaci scampoli di vita privata. Così, artista dopo artista, queste pagine tracciano l’ampio orizzonte di una musica che per decenni non solo ha sedotto il pubblico francese e quello di tutto il mondo, ma ha ispirato altresì una pletora di autori e cantanti stranieri. Basterebbe citare a questo proposito la canzone Comme d’habitude di Claude François, che con il testo riscritto da Paul Anka sarebbe poi diventata My Way, la celeberrima signature song di Frank Sinatra che quasi tutti in Italia pensano sia la canzone americana del secolo…

E per ciò che riguarda il panorama italiano? Impossibile non citare il cantautorato di Fabrizio De André e della “scuola genovese”, che molto devono all’estro creativo di Brel e di Brassens. Ma molti altri sono i “debiti” contratti dalla nostra musica verso i cugini d’oltralpe, come documentano le minuziose appendici discografiche riportate nel volume per ciascun artista, con tutte le incisioni realizzate in Italia e/o le reinterpretazioni ad opera di cantanti nostrani.

Ripercorriamo questo bellissimo “viaggio” in viadelcampo29rosso, lo spazio - museo del Comune di Genova gestito dal febbraio 2012 dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro , dedicato alla conservazione, valorizzazione e promozione della canzone d’autore genovese di ieri e di oggi. Il luogo a Genova dove ritrovare i grandi protagonisti della “scuola genovese”: Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Gino Paoli, Fabrizio De André, Ivano Fossati.

Giangilberto Monti è interprete, compositore e saggista. Ha firmato testi di teatro e cabaret, scritto canzoni d’autore e ideato radiodrammi per la Radio Svizzera Italiana. Da anni conduce ricerche sulla canzone italiana e francese, con libri, dischi e spettacoli. Tra le sue opere, il Dizionario dei Cantautori e il Dizionario dei Comici (Garzanti).

Vito Vita, giornalista, ha scritto per diverse riviste musicali, tra cui «Raropiù», «BEATi voi!» e «Storie di giovani pop», e collabora con «Vinile», «Prog Italia» e «Classic Rock». Ha partecipato alla stesura di libri sulla canzone italiana.

INFO

Ingresso libero sino a capienza sala.

Per informazioni: info@viadelcampo29rosso.com; tel. 010 247 4064