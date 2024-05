Martedì 7 maggio alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), prosegue il ciclo di conferenze dedicate alla storia di Genova dal Medioevo all’Unità d’Italia, curate da Maria Elisabetta Tonizzi. Titolo del quarto incontro sarà “L'annessione di Genova al Regno Sabaudo tra il mito e la storia. Sguardi incrociati tra Genova e Torino” con M. Elisabetta Tonizzi.

L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it.

Il 30 dicembre 1814, per volontà delle potenze vincitrici di Napoleone riunite al Congresso di Vienna, il Regno Sabaudo inglobò la Repubblica di Genova, realizzando così un obiettivo da lungo tempo perseguito. Le ragioni della Realpolitik resero vani gli strenui tentativi dei rappresentanti della città di ottenere la ‘Restaurazione’ degli antichi ordinamenti aristocratici. Anche tutte le altre repubbliche, non solo italiane, persero l’indipendenza. I genovesi vissero l’annessione come un odioso sopruso perpetrato con l’inganno, mito tuttora radicato nella memoria cittadina. Alla luce della storia i fatti si svolsero molto diversamente. I Savoia mostrarono rispetto per il ribattezzato ‘Ducato di Genova’ a cui concessero sostanziosi privilegi, economici e d’altra natura, che comunque non bastarono ad arginarne la profonda e duratura ostilità. Questa fu ripagata dalla diffidenza dei piemontesi. L’annessione era infatti un ‘problema’ molto spinoso, non solo per Genova privata della libertà ma anche per Torino, che temeva la disgregazione degli assetti statuali. Gli interessi marittimo-mercantili dell’una e quelli ‘terrestri’ dell’altra erano infatti molto difficili da amalgamare. Questa vicenda è oggetto della conferenza di M. Elisabetta Tonizzi, che mette a confronto il mito e la storia e considera il punto di vista di entrambe le parti in causa.

M. Elisabetta Tonizzi insegna Storia contemporanea e Storia del giornalismo nel Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova. Sulla storia di Genova nell’Ottocento hapubblicato numerosi studi tra cui: I salotti genovesi nell’età del Risorgimento, 2004; Borghesi a Genova nell’Ottocento: associazionismo ricreativo e culturale dell’élite tra la Restaurazione e l’Unità, 2010; “Amico degli amici”. Rubattino e le reti sociali dell’élite genovese dal Regno di Sardegna all’Unità d’Italia, 2010; Cavour e Genova: economia e politica (a cura di), 2011; Genova e Napoleone 1805-1814, 2013; Genova nell’Ottocento. Da Napoleone all’Unità, 2013.



foto: dipinto di Antonio De Pereda