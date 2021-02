Amici di casa, non solo cani e gatti: diretta Facebook con Andrea e Elena Izzotti

Una serata con le immagini del libro di Andrea Izzotti che conduce la diretta insieme alla naturalista Elena Izzotti.

Con la locuzione “amici di casa” si intende generalmente una serie di animali che da tempo hanno instaurato una stretta connessione con l’uomo.

Non soltanto, dunque, quelli propriamente ‘domestici’, bensì anche quelli che fanno parte del suo ambiente e con cui l’uomo interagisce nella sua quotidianità senza che si instauri necessariamente un rapporto di affetto, spesso, anzi, per trarne utilità o, addirittura, per cibarsene.

Non stupitevi quindi se troverete, oltre alle immagini di cani e gatti, foto di gechi, bovini, equini, ovini oppure di api, la cui popolazione sta diminuendo in maniera vertiginosa.

Si tratta di immagini che cercano di ritrarre in ambiente aperto le storie di questi ‘amici’, e anche di farci riflettere: veramente li trattiamo come ‘amici’?

