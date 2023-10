Angelo Pintus al Politeama Genovese in una serata speciale dedicata ai bambini dell'Ospedale Gaslini

Serata speciale al Politeama Genovese per Angelo Pintus, che salirà sul palco lunedì 23 ottobre con “Bau”. Spettacolo dedicato ai bambini dell'Ospedale Gaslini, in occasione dei 75 anni di Costa Crociere: l'intero ricavato dello show sarà donato all'ospedale, Costa aggiungerà una cifra uguale.

Angelo Pintus, nato a Trieste da padre sardo e madre ligure, si forma come animatore nei villaggi turistici. Nel 2000 forma il duo Angelo & Max con il comico Max Vitale, i due partecipano al “Maurizio Costanzo Show” e al concorso televisivo “Stasera mi butto”. Da solista si fa conoscere al grande pubblico presenziando a programmi come “Colorado” e “Zelig”, ottiene poi la consacrazione facendo registrare altissimo gradimento nel pubblico con spettacoli speciali come “Pintus@Forum”, “50 sfumature di Pintus”, “Pintus@Arena”.

Lo spettacolo è fuori abbonamento, biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e sul circuito online Ticketone.