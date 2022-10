Angelo Pintus al Politeama Genovese con “Bau”

Angelo Pintus arriva al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Bau”, in programma da martedì 11 a domenica 16 ottobre alle ore 21 (soltanto la domenica alle ore 16). Il comico arriva finalmente a Genova dopo il doppio rinvio dello spettacolo “Destinati all'estinzione”, in programma inizialmente a febbraio 2020 e poi a giugno 2021.

I biglietti acquistati in precedenza restano validi per questa nuova programmazione secondo le modalità descritte dal sito del Politeama, per informazioni scrivere a info@politeamagenovese.it.

Così Pintus presenta la propria divertente esibizione: «Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero mi viene voglia di abbaiare!».

Angelo Pintus, nato a Trieste da padre sardo e madre ligure, si forma come animatore nei villaggi turistici. Nel 2000 forma il duo Angelo & Max con il comico Max Vitale, i due partecipano al Maurizio Costanzo Show e al concorso televisivo Stasera mi butto. Da solista si fa conoscere al grande pubblico presenziando a programmi come Colorado e Zelig, ottiene poi la consacrazione facendo registrare altissimo gradimento nel pubblico con spettacoli speciali come Pintus@Forum, 50 sfumature di Pintus, Pintus@Arena.

Lo spettacolo è fuori abbonamento, biglietti disponibli su Ticketone.