Angelo Duro con "Dal vivo, al vivo"

Arriva a Genova "Da vivo, dal vivo", il nuovo tour teatrale di Angelo Duro. Tappa martedì 22 febbraio 2022 al Teatro della Tosse. Dopo i sold out nei migliori teatri d’Italia, Angelo Duro torna con il nuovo spettacolo (anche se lui non lo chiama spettacolo ma "stile di vita") e non si sa cosa è annunciato.

Lui è intrattabile e imprevedibile. Ha dichiarato: "Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?". Bisognerà attendere per scoprire cosa racconterà stavolta. Per adesso l’unica cosa che si sa è il titolo: "Da Vivo". Portato in scena da Duemilagrandieventi