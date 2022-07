Angelo Duro al Porto Antico per il Balena Festival

Ultimi appuntamenti all'Arena del Mare per il Balena Festival, la lunga kermesse che ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico nelle sere più calde di questa EstateSpettacolo 2022 al Porto Antico. Lunedì 25 luglio sale sul palco Angelo Duro: esagerato, dissacrante, fastidioso, politicamente scorretto, porterà in scena uno spettacolo per ridere e riflettere sulla quotidianità in tutte le sue sfaccettature.

L’esordio di Angelo Duro è avvenuto nel programma televisivo Le Iene su Italia 1, e poi i suoi monologhi sulla rete lo hanno reso in pochi anni, una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di followers, per poi approdare nei migliori teatri nazionali e internazionali. Il suo pubblico è trasversale: molti studenti, ma anche tanti lavoratori, che si rivedono nei suoi racconti e nel suo modo di vedere la vita.

Biglietti disponibili su www.dice.fm, su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21.