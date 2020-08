Angeli ribelli: visita guidata a Staglieno

Angeli Ribelli: visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno. Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio struggente e pieno di sorprese. Qui si narra della Morte con parole e immagini molto diverse: il ricordo, la nostalgia, la certezza dell'aldilà, il mistero. Incontreremo le sepolture più famose dove immagini protettive si alternano ad altre più enigmatiche. Sarà proprio l'Angelo Ribelle a trasformare il nostro sentire. Percorso rivolto a chi vuole muovere i primi passi e imparare ad orientarsi per tornare in tranquillità.



Prenotazione obbligatoria con sms o WhatsApp al 328 4222168 ✍🏼

Costo: Euro 10,00 a persona

Max 10 partecipanti 🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♂️🌳🌷



