L'esperta internazionale in emotività del cane Angela Stockdale in visita al rifugio Sherwood e al centro Cani&Cavoli

Angela Stockdale, fondatrice di “The Dog Partnership”, il cui approccio é ampiamente conosciuto e diffuso a livello internazionale, sarà a Genova da giovedì 19 a domenica 22 ottobre, un'occasione unica per conoscere direttamente dall'Inghilterra una vera esperta in comunicazione ed emotività del cane, specializzata in supporto a quegli individui ritenuti problematici, con particolare attenzione ai soggetti che esprimono aggressività.

Angela Stockdale collabora con rifugi, canili e realtà cinofile in Europa e Giappone. Da ragazza inizió come assistente in uno studio veterinario, dove cominciò a intercettare i cani destinati alla soppressione. Da lì fondò un suo rifugio, ma poi si accorse che, girando per il mondo e diffondendo il suo approccio, avrebbe potuto offrire aiuto a molti più cani, attraverso la trasmissione di conoscenza agli umani, professionisti e proprietari. L'approccio della Stockdale mira a far superare ai cani le difficoltà sociali, senza esercizi di addestramento, attraverso il riconoscimento e il supporto al lato emozionale. Secondo Angela anche l'ausilio dei “teaching dogs”, cani con particolari caratteristiche di empatia e comprensione verso i consimili, può essere un inestimabile supporto nell'aiutare gli altri cani.

- Giovedì 19 ottobre sarà presso il rifugio Sherwood dove conoscerà alcuni cani ospiti del rifugio, per offrire supporto a loro e a chi se ne occupa.

- Venerdì 20 ottobre presso il centro cinofilo Cani&Cavoli si terranno incontri privati per chi non può partecipare al seminario o preferisce un contesto più intimo, indicato per cani con una maggiore sensibilità alle persone.

- Sabato 21 e domenica 22 ottobre week end di workshop “Attraverso gli occhi del cane”: due giornate piene, dove sono previsti 8 binomi, e per il resto uditori senza cani. Angela guarderà alle esigenze di ogni binomio/gruppo familiare, offrendo tutta la sua capacità di comprendere la comunicazione del cane.

Obbligatorio prenotarsi per tempo.

Info

Per la giornata di giovedì:

Rifugio Sherwood, via Bavari 37r

Email: noirandagi.odv@outlook.it



Per tutti gli altri giorni:

Centro cinofilo Cani&Cavoli, via Vicenza 9

Email: caniecavoli@gmail.com