L’anello escursionistico Crevari-Vesima e la magia del presepe meccanizzato

Una passeggiata bucolica sopra Crevari che nasconde una delicatezza e un’eleganza che sapranno stupire. Una escursione tra salite e discese dove non mancherà il tempo per fermare gli occhi nel cielo e sul mare. In appena 300 metri di dislivello si racchiude una connessione diretta con le atmosfere leggere che si colgono nella campagna di Crevari, il paesaggio mozzafiato verso Genova e l’aria di mare, sole e sabbia di Vesima.

L’anello escursionistico di Crevari e Vesima vi sorprenderà grazie anche allo spettacolo di luci, suoni, mestieri e paesaggi dalla tipica ambientazione ligure del presepe meccanico di Crevari, ospitato nella Parrocchia di S. Eugenio.

• Escursione fruibile con i mezzi pubblici

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Sulla splendida e complessa collina a ponente di Voltri, si può assistere ad uno spettacolo di luci, suoni, mestieri e paesaggi dalla tipica ambientazione ligure. Il presepe meccanico di Crevari raccoglie le testimonianze di storia locale, con particolare attenzione alle fatiche della gente di inizio Novecento: il calzolaio che risuola le scarpe, il contadino che va all’orto, il fabbro che forgia il ferro sull’incudine, la pastorella che porta al pascolo le pecore, contadini che pigiano e torchiano l'uva per il vino, la casalinga che tira la pasta a mano e naturalmente la capanna con la Natività, formano piccoli quadri in movimento. Ogni anno, queste figurine artistiche prendono forma nei duecento metri quadrati del salone della Parrocchia di S. Eugenio. Un piccolo grande mondo che rivivremo anche in scala uno ad uno, grazie ad un anello escursionistico che ci porterà a camminare su e giù per collina di Crevari, lungo scalinate, creuze e sentieri, fino a lambire il mare e le spiagge di Vesima.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Domenica 18 Dicembre

Tipologia itinerario: escursione fruibile in treno oppure corriera urbana

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 11:00 presso il capolinea della linea AMT nr 1

Fine escursione ore 16:45 circa presso il capolinea della linea AMT nr 1.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento in treno:

• Da Genova Brignole per Voltri: Treno Regionale nr 12346, partenza ore 10:05 e da Genova Piazza Principe alle ore 10:13, con arrivo alla stazione Genova Voltri alle ore 10:46. Dalla stazione Genova Voltri, circa 15 minuti a piedi per giungere al luogo dell’appuntamento (capolinea della linea AMT nr 1), oppure tramite bus nr 1, nr 96, nr 193 (è sufficiente un unico biglietto AMT integrato del costo di Euro 1,60).

• Da Savona per Genova - Voltri: Treno Regionale nr 12363 con partenza alle ore 10:10 e arrivo a Genova Voltri alle ore 10:40. (Costo del biglietto solo andata Euro 3,60).

Verificate perché gli orari potrebbero essere oggetto di modifiche da parte delle Ferrovie.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, costo treno, corriera e battello.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.