L'originale linguaggio di "Anelante" di Mastrella e Rezza al Teatro della Tosse

Sabato 22 e domenica 23 ottobre Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leone d’oro alla carriera nel 2018, tornano al Teatro della Tosse con Anelante: un muro e cinque attori in movimento per affrontare la realtà e allargare le prospettive attraverso il linguaggio del corpo. Anelante è, secondo gli autori, “un participio presente che simboleggia il combattimento nel suo divenire, una brama senza possesso, uno spasmo degli occhi”.

Con una inedita formula corale (Antonio è infatti accompagnato da altri 4 artisti) la creazione di Rezza Mastrella allude alla lotta quotidiana dell'uomo contemporaneo contro la società che lo muta in un'entità virtuale. Un linguaggio originalissimo che porta in scena corpi di strabordante vitalità, con la genialità, graffiante e surreale e l'ironia corrosiva tipici del lavoro di questi artisti.

“(…)Esplode il luogo comune, i viventi non si accorgono di essere prigionieri di un monitor, vecchi e giovani, spossati dal desiderio di emergere, ritrovano nel reinventarsi la spietatezza dell’infanzia e la malvagità dell’adulto. L’ Anelante vive confinato tra le muraglie, chiuso nel recinto, senza sporgersi, pretende di conoscere il mondo, lo fa per non accorgersi della vuotezza che gli riempie la vita. Disposto a tutto, per sostenere la gerarchia di sempre usa i sistemi virtuali di cui si è impadronito.” (Flavia Mastrella)

“In uno spazio privo di volume, il muro piatto chiude alla vista la carne rituale che esplode e si ribella. Non c’è dialogo per chi si parla sotto. Un matematico scrive a voce alta, un lettore parla mentre legge e non capisce ciò che legge ma solo ciò che dice. Con la saggezza senile l’adolescente, completamente in contrasto col buon senso, sguazza nel recinto circondato dalle cospirazioni. Spia, senza essere visto, personaggi che in piena vita si lasciano trasportare dagli eventi, perdizione e delirio lungo il muro. Il silenzio della morte contro l’oratoria patologica, un contrasto tra rumori, graffi e parole risonanti. Il suono stravolge il rimasuglio di un concetto e lo depaupera. Spazio alla logorrea, dissenteria della bocca in avaria, scarico intestinale dalla parte meno congeniale”. (Antonio Rezza)

