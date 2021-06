Andromaca vs. My Right of Frost: musica elettronica e sperimentale all'ex abbazia di S. Bernardino al Carmine

Ricominciano gli eventi live di musica elettronica e sperimentale all'ex abbazia di S. Bernardino al Carmine (salita S. Bernardino): si inizia sabato 3 luglio dalle ore 16 con un imperdibile doppia performance elettronica di AndromacA (Antonella Suella e Stefano Bertoli) e My Right of Frost e con il live painting di Sonia Soffritti e Alex Raso.

AndromacA è un progetto di elettronica sperimentale basata sull'uso della voce soprano tipico della contemporanea e non solo e sull'uso di software e macchine analogiche a sostituire l'intero impianto orchestrale. I richiami sono sicuramente all'elettronica colta del Novecento e alla musica concreta, ma anche generi considerati "meno puri", come l'elettronica di base industriale.

I My Right of Frost sono dediti a una musica radicale e di ricerca che li pone nel solco delle avanguardie storiche del ‘900, e si caratterizzano per una strumentazione particolare che prevede l’utilizzo di dispositivi analogici autocostruiti.

Ingresso libero.

